Klaudija Sedar: Leta 1919 se je v zgodovini Prekmurja obrnil nov list (intervju)

piše Maja Lazar Jančič

Ljubljana/Murska Sobota, 12. julija - Skupni imenovalec Prekmurja je njegovo kulturno bogastvo, ki se je ohranilo do današnjih dni. Jezik, zavest in identiteta Prekmurcev so bili dovolj trdni temelji, da se je leta 1919 v zgodovini Prekmurja obrnil nov list, je ob 100. obletnici združitve Prekmurja z matično domovino v pogovoru za STA dejala latinistka in jezikoslovka Klaudija Sedar.