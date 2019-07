Neurje prizadelo Mehiški zaliv; naftna podjetja ustavila tretjino proizvodnje

New Orleans, 11. julija - New Orleans in druge dele Louisiane je v sredo prizadelo močno deževje, neurje pa se lahko do petka spremeni v prvi orkan letošnje sezone. Velika naftna podjetja, ki imajo svoje vrtine in ploščadi v Mehiškem zalivu, so v sredo ustavile tretjino proizvodnje in evakuirale delavce iz severnega dela zaliva pri obali Louisiane in Teksasa.