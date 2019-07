Newyorške borze končale v zelenem, tekom dneva indeksi dosegli rekorde

New York, 10. julija - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile v zelenem. Indeksi Dow Jones, S&P 500 in Nasdaq so danes vsi dosegli rekordne vrednosti, ob koncu trgovanja pa jo je imel le še Nasdaq. Na borznem parketu je odmeval predvsem govor predsednika ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) Jeroma Powlla.