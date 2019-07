Delo o praznem podeželju (11. 7.)

Ljubljana, 10. julija - Simona Fajfar v komentarju Umiranje vasi na obroke piše o praznjenju slovenskega podeželja in dodaja, da so v posebno slabem položaju obmejna in hribovita območja. Kot razloge navaja pomanjkanje delovnih mest, slabšo prometno infrastrukturo, slabšo pokritost s hitrim internetom in mobilnimi signali ter slabšo dostopnost do nekaterih storitev.