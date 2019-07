Delo o financiranju zasebnih šol (11. 7.)

Ljubljana, 10. julija - Ženja Leiler v komentarju Igre brez meja in pravih vprašanj piše, da je javno šolstvo dobrina, ki potrebuje vso strokovno, kadrovsko, infrastrukturno in denarno skrb. Dodaja, da se v Sloveniji že dolgo ne sprašujemo več, ali naše javno šolstvo še vedno odgovarja na izzive časa, kakšno javno šolo želimo in koliko denarja zanjo potrebujemo.