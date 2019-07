Wimbledon, 10. julija - Švicarski teniški as Roger Federer je na teniškem turnirju v Wimbledonu prišel do jubilejne, 100. zmage. V četrtfinalu je s 4:6, 6:1, 6:4 in 6:4 premagal Japonca Keija Nishikorija in se uvrstil v svoj 13. polfinale na tem turnirju in 45. polfinale na turnirjih za grand slam.