Prometni kolaps na območju Splita

Zagreb, 10. julija - Slabo vreme, ki je pregnalo ljudi s plaž, kot tudi na stotine ljudi, ki prihajajo na glasbeni festival Ultra, so danes povzročili popoln prometni kolaps v Splitu, poročajo splitski mediji. Do Splita je praktično nemogoče priti z vozilom, kolone so na širšem območju Splita, od Trogirja do Makarske, piše Slobodna Dalmacija.