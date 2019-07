ZDA vztrajajo pri iskanju Karnerjev

New York, 10. julija - Ameriški zvezni tožilec Andrew Lelling in evropski regionalni direktor Uprave za boj proti mamilom (DEA) Kevin Scully sta danes poudarila, da so ameriški organi pregona v zadnjem desetletju porabili preveč časa in virov za aretacijo in kaznovanje slovenskih državljanov Mihaela Karnerja, njegove soproge Alenke in brata Matevža, da bi odnehali.