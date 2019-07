Kolektor: Deleža v Etri nismo prodali

Koper/Idrija, 10. julija - Po torkovem pisanju portala Siol glede zavrnitve sodne preiskave proti predsedniku nadzornega sveta Kolektorja Stojanu Petriču in sodelavcem zaradi sumov storitve kaznivih dejanj pri prevzemu Etre 33 so v idrijskem koncernu za STA zapisali, da Kolektor in njegovo krovno podjetje FMR 75-odstotnega deleža v Etri nista prodala.