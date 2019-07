Liberalci razgrnili svoje pogoje za podporo von der Leynovi

Bruselj, 10. julija - V liberalni politični skupini Prenovimo Evropo (RE) so razpravo s kandidatko za predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen opisali kot zelo pozitivno, a opozorili, da njihova podpora ni zagotovljena. Ob tem so razgrnili niz pogojev za podporo, med njimi uvedbo nadnacionalnih list in ustrezno vpliven položaj za Margrethe Vestager.