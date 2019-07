Luka Koper v prvem polletju za šest odstotkov povečala čiste prihodke

Koper, 10. julija - V Luki Koper so v prvem letošnjem polletju pretovorili 11,9 milijona ton blaga, kar je za odstotek manj kot v enakem obdobju lani. Kljub temu so se čisti prihodki od prodaje matične družbe povečali za šest odstotkov na 118 milijonov evrov, predvsem zaradi boljše strukture pretovora in dodatnih manipulacij na blagu, so sporočili iz družbe.