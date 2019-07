Odpoklic rozin Raisins Moelleux Bio 250 g

Mikotoksini so snovi, ki jih izločajo mikroskopske glive in se včasih razvijejo na določenih rastlinskih proizvodih med gojenjem in/ali skladiščenjem.

Izdelki so bili naprodaj na samopostrežnih oddelkih v trgovini E.Leclerc od 21. januarja dalje. Črtna koda izdelkov je 3564707098922 02, loti pa L1 004, L1 035, L1 044, L1 056, L1 073, L1 091, L1 119, L2 129, L1 136 in L2 164. Roki uporabe izdelkov so od 4. 1. 2020 do 13. 6. 2020.

Podjetje kupce prosi, da izdelkov iz previdnosti ne uživajo, temveč jih prinesejo nazaj na prodajno mesto. Kupci se lahko za več informacij obrnejo na telefonsko število 01 42 04 267.