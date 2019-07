Bivši predsednik Federacije BiH Budimir oproščen vseh obtožb

Sarajevo, 10. julija - Sodišče v Sarajevu je danes oprostilo bivšega predsednika Federacije BiH Živka Budimirja vseh obtožb, zaradi katerih so ga pred šestimi leti, ko je bil še na položaju, prijeli med spektakularno policijsko akcijo. Obtožen je bil zlorabe položaja in pooblastil, trgovanja z vplivom in prejemanja podkupnin.