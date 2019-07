Kmetijska ministrica z briškimi sadjarji o težavah

Goriška Brda, 10. julija - Ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec je na povabilo sadjarjev danes obiskala Goriška Brda. Ogledala si je tamkajšnje sadovnjake in se s sadjarji pogovarjala o rešitvi težav, s katerimi se vsakodnevno srečujejo. Sadjarji so izpostavili predvsem zaščito briške blagovne znamke, obnovo sadovnjakov in uporabo fitofarmacevtskih sredstev.