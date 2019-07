Pomurski policisti odkrili srbska organizatorja nedovoljenih prehodov meje

Murska Sobota, 10. julija - Pomurski policisti so v torek na območju Ljutomera zaustavili srbska voznika, organizatorja nedovoljenih prehodov meje, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota. Pet palestinskih državljanov, ki sta jih prevažala, bodo predali hrvaškim varnostnim organom. Avstrijski policisti pa so slovenskim kolegom v torek predali 13 državljanov Bangladeša.