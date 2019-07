Umrla italijanska filmska diva Valentina Cortese

Rim, 10. julija - V 97. letu starosti je umrla italijanska filmska igralka Valentina Cortese, ki je sodelovala s številnimi priznanimi režiserji, kot sta Federico Fellini in Francois Truffaut. Igrala je v italijanskih, francoskih, britanskih in hollywoodskih produkcijah ob igralcih, kot so James Stewart, Humphrey Bogart in Ava Gardner.