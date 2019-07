Brežiški policisti pridržali Iračana zaradi pomoči pri nezakonitih migracijah

Brežice, 10. julija - Brežiški policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v Prilipah izsledili in prijeli štiri tujce, ki so nezakonito prestopili mejo. Pri avtocestnem postajališču Grič so prijeli še državljana Iraka, ki je tujcem pomagal. Vse so pridržali, Iračana pa bodo kazensko ovadili, so danes sporočili s policijske uprave Novo mesto.