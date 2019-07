Pri obravnavi predloga sprememb financiranja zasebnih šol brez približevanja stališč

Ljubljana, 10. julija - Razprava o predlogu novele zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja, ki spreminja način financiranja zasebnih šol, ni prinesla zbližanja stališč med podporniki in nasprotniki. V drugi obravnavi v DZ so poslanci SDS, NSi in SMC opozarjali, da ustavna odločba z njo ne bo uresničena, medtem ko poslanci SD, LMŠ, DeSUS in SAB menijo nasprotno.