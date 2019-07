Letos v ljubljanskem UKC že 15 primerov poškodb pri skoku v vodo na glavo

Ljubljana, 10. julija - V letošnjem letu so v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) v Ljubljani obravnavali že 15 primerov poškodb pri skoku na glavo, med njimi so se trije resneje poškodovali. Lani so obravnavali 60 takšnih poškodb, je v izjavi za medije pojasnil vodja oddelka za travmatologijo v UKC Miloš Vesel.