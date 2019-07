Predsednik republike Pahor podelil državna priznanja

Ljubljana, 10. julija - Predsednik republike Borut Pahor je danes podelil državna priznanja. Društvu matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (DMFA) je za 70 let delovanja podelil srebrni red za zasluge. Društvo podpira pedagoško delo ter popularizira matematiko, fiziko in astronomijo. Organizira številna tekmovanja, najbolj obiskan je matematični kenguru.