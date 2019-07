Našli pogrešanega Žana Simončiča

Maribor, 10. julija - Pogrešanega 14-letnega Žana Simončiča so danes dopoldan našli v okolici Maribora. Z njim je vse v redu, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Policija se zahvaljuje medijem, ki so objavili informacijo, in vsem, ki so na družbenem omrežju Facebook delili obvestilo o pogrešanem, saj je bila prav pomoč občanov ključna, da so ga našli.