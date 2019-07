Slovenija tudi maja z rastjo izvoza in uvoza

Ljubljana, 10. julija - Slovenija nadaljuje s krepitvijo blagovne menjave s tujino. Maja je izvozila za 2,95 milijarde evrov in uvozila za 2,82 milijarde evrov blaga, kar na letni ravni predstavlja 10,6-odstotno in 4,7-odstotno rast. V prvih petih mesecih se je izvoz na letni ravni povečal za 10,3 in uvoz za 12,6 odstotka.