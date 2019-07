Prometna napoved do 18. julija

Ljubljana, 10. julija - Zaradi začetka počitnic v delu Nemčije, delu Nizozemske ter Švice na prometnoinformacijskem centru pričakujejo dodatno povečanje prometa konec tedna, pa tudi v ponedeljek, proti slovenski in hrvaški obali ter nazaj. Pričakujejo bolj polna počivališča in parkirne prostore. Najbolj obremenjena bosta petek popoldne in sobota dopoldne, so sporočili.