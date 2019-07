Na posvetu o Savi kot pomembnem energetskemu viru za prehod v nizkoogljično družbo

Ljubljana, 10. julija - Udeleženci današnjega posveta o reki Savi v luči podnebnih sprememb, ki je potekal na GZS, so predstavili različne poglede energetskega izkoriščanja najdaljše reke v Sloveniji. Predstavniki energetike so se strinjali, da je pomemben vir za prehod v nizkoogljično družbo, pri tem pa so izpostavili pozitivne vidike postavljanja hidroelektrarn.