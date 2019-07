V New Yorku veličasten sprejem za ameriške nogometašice

New York, 10. julija - Ameriške nogometašice so v nedeljo v francoskem Lyonu po zmagi nad Nizozemkami z 2:0 četrtič v zgodovini slavile na svetovnem prvenstvu, danes pa jim bodo v New Yorku pripravili veličasten sprejem. Svojo pot po ulicah slovitega mesta bodo pričele na Battery Park pri Broadwayju, končale pa pred mestno hišo, kjer jih bo sprejel župan Bill de Blasio.