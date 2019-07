Ministrstvo: Družinski član bo lahko osebni asistent

Ljubljana, 10. julija - Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so se v okviru javne razprave o osnutku novele zakona o osebni asistenci odločili, da bodo upoštevali ključno pripombo, da je družinski član lahko osebni asistent, so zapisali na ministrstvu. S tem bodo prisluhnili tistim staršem, ki želijo biti osebni asistent svojim otrokom.