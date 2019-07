Siol: Merkurjevi trgovski centri v last drugega ameriškega sklada

Naklo/Ljubljana, 10. julija - Merkurjeva trgovska središča, ki so bila od leta 2017 v lasti ameriškega sklada HPS Investment Partners, imajo novega lastnika. To je prav tako ameriški sklad, in sicer LCN Capital Partners, danes poroča spletni portal Siol. S sto milijoni evrov velikim poslom med skladoma je novega lastnika dobilo 15 od skupno 23 trgovskih središč.