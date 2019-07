Predsednik ZDA ne sme blokirati kritikov na Twitterju

New York, 10. julija - Zvezno prizivno sodišče v New Yorku je v torek sklenilo, da ameriški predsednik Donald Trump ne sme blokirati svojih kritikov na družabnih medijih, kot je Twitter. Predsednik ZDA je javna oseba in takšna blokada dostopa kritikom bi bila kršitev prvega amandmaja k ameriški ustavi, so ugotovili prizivni sodniki.