Newyorške borze dan končale neenotno

New York, 9. julija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno, potem ko so večino dneva preživeli pod gladino. Trgovanje bo še naprej ostalo razburkano, saj so vlagatelji v pričakovanju poročila ameriške centralne banke o monetarni politiki, poroča francoska tiskovna agencija AFP.