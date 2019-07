London popolnoma podpira do Trumpa kritičnega veleposlanika

London, 9. julija - Vlada britanske premierke Therese May je ponovno poudarila, da popolnoma podpira svojega veleposlanika v Washingtonu Kima Darrocha, ki je bil v diplomatskih depešah kritičen do administracije ameriškega predsednika Donalda Trumpa. V Londonu so to sporočili, potem ko je Trump tvitnil, da se ne bo več ukvarjal oz. delal z njim.