Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Ljubljana, 9. julija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste promet na štajerski avtocesti med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru zaradi okvare vozila poteka po enem pasu. Čakalno dobo za tovorna vozila ob vstopu v državo na mejnih prehodih Gruškovje in Obrežje ocenjujejo na uro in pol.