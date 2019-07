OPCW: Zahodne države skrbi morebitno skrito kemično orožje v Siriji

Haag, 9. julija - Zahodne države so posvarile, da Sirija morda krši dogovor o prepovedi kemičnega orožja. Zbrali so namreč skrb vzbujajoče dokaze, da ima Sirija še vedno zaloge prepovedanega kemičnega orožja, so sporočili danes po zasedanju izvršnega odbora Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW).