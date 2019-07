Zvečer in ponoči v jugozahodnem delu države možne močnejše nevihte

Ljubljana, 9. julija - V jugozahodni Sloveniji je danes zvečer in ponoči mogoče pričakovati močnejše nevihte s sunki vetra, nalivi in točo. Tudi drugod bodo občasne krajevne nevihte, piše na spletni strani agencije za okolje. Do jutra bodo nevihte večinoma ponehale. Na Primorskem bo pihala zmerna burja.