Po afganistanskih pogovorih v Dohi previdno upanje na mir v državi

Doha, 9. julija - V katarski prestolnici Doha so se v noči na danes s sprejemom deklaracije končali afganistanski pogovori med talibani ter predstavniki afganistanske politike in civilne družbe. Po koncu pogovorov je vzniknil zmerni optimizem za mir v državi po 18 letih konfliktov. Soorganizatorja pogovorov sta bila Katar in Nemčija.