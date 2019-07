V BiH policijska operacija proti pranju denarja

Zagreb/Sarajevo, 9. julija - Pripadniki preiskovalne in varnostne agencije BiH (Sipa) in policije Federacije BiH so v okviru mednarodne policijske operacije Balkanski kartel blokirali račune osumljenih nezakonitih denarnih transakcij in pranja denarja. Na računih je bilo približno 200.000 evrov. Zasegli so tudi dragocene avtomobile, poročajo mediji v BiH.