Vreme: Zvečer in v prvem delu noči na jugozahodu še možne močnejše nevihte

Ljubljana, 9. julija - Na juhozahodu so ponoči še možne nevihte, drugod pa bodo možne občasne krajevne padavine. V drugi polovici noči bodo padavine slabele in do jutra večinoma ponehale. Na Primorskem bo zapihala zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem okoli 18 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.