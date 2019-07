Slovenija se strinja s potrjenimi evropskimi priporočili

Bruselj, 9. julija - Finančni ministri EU so danes v Bruslju potrdili evropska reformna, proračunska in naložbena priporočila članicam EU. Slovenija se strinja s priporočili, saj bo njihovo izvajanje pripomoglo k nadaljnjemu izboljšanju strukture in vzdržnosti javnih financ ter krepitvi temeljev za potencialno gospodarsko rast, so sporočili s finančnega ministrstva.