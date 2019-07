Ob podpori pobudi tudi pozivi k boljši železniški povezavi Velenje-Celje

Velenje, 9. julija - Državljansko pobudo 50 minut med Mariborom in Ljubljano, ki se zavzema za ureditev hitre železnice med tema dvema največjima slovenskima mestoma, je podprl tudi župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič. Hkrati je pozval odgovorne, da izboljšajo tudi železniško povezavo med Velenjem in Celjem, so sporočili iz Mestne občine Velenje.