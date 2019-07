SAZU članstvo pomladila s skladateljico Nino Šenk

Ljubljana, 15. julija - Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU), najvišja nacionalna znanstvena in umetnostna ustanova, ima trenutno 96 rednih in izrednih članic in članov ter 85 dopisnih. Junija je izredna članica postala tudi 37-letna skladateljica Nina Šenk. Kot je povedala za STA, v članstvu vidi veliko spodbudo za aktivno udejstvovanje tudi v prihodnje.