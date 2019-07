V Kromberku zbil mladoletnika in zbežal

Nova Gorica, 9. julija - Na lokalni cesti izven naselja Kromberk pri Novi Gorici je v ponedeljek zvečer nekaj po 20.20 voznik osebnega vozila zbil mladoletnega pešca. Voznik je pripeljal iz Loke proti Kromberku in zaradi nepravilne smeri vožnje povzročil prometno nesrečo in zbežal, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.