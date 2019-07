Evropska komisija bo objavila poletno gospodarsko napoved

Bruselj, 10. julija - Evropska komisija bo danes v Bruslju objavila poletno gospodarsko napoved za območje evra, EU in vsako posamezno članico, ki vključuje podatke o rasti in inflaciji. V spomladanski napovedi je za malenkost znižala napoved gospodarske rasti v tem letu. Med tveganji pa je izpostavila brexit brez dogovora in politično negotovost.