V Nemčiji mladoletni posiljevalci sprožili razpravo o kazenski odgovornosti mladoletnikov

Berlin, 9. julija - V Nemčiji je primer mladoletnih posiljevalcev sprožil razpravo o kazenski odgovornosti mladoletnikov in ali bi veljalo spremeniti obstoječo zakonodajo. V Mülheim an der Ruhr so v petek aretirali tri 14-letnike in dva 12-letnika, ki so osumljeni, da so v gozdu blizu mestnega igrišča v mestu posilili 18-letnico. Primer je pretresel Nemčijo.