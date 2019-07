EBRD vlaga v sklad zasebnega kapitala za naložbe v nekdanji Jugoslaviji

London, 9. julija - Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) bo vložila 10 milijonov evrov v novoustanovljeni sklad zasebnega kapitala Invera, ki bo izvajal naložbe lastniškega kapitala v zasebna podjetja v Sloveniji, na Hrvaškem, v BiH, Srbiji in Črni gori, so sporočili iz EBRD. Sklad sicer cilja na 100 milijonov vpisanega kapitala.