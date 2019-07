SBC s sedmimi predlogi ukrepov za lepšo prihodnost mladih

Ljubljana, 9. julija - Iz Slovenije se odseljuje vse več mladih, ki svoje znanje posledično nudijo tujim in ne slovenskim podjetjem, opozarjajo v Klubu slovenskih podjetnikov (SBC). Da bi pripomogli k reševanju te problematike, so pripravili sedem predlogov ukrepov "za lepšo prihodnost mladih", ki med drugim vključujejo posebne socialne in davčne ukrepe za mlade.