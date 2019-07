Madrid, 9. julija - V Španiji so poplave, ki so po nenadnem hudourniškem deževju danes prizadele pokrajino Navarra na severu države, zahtevale smrtno žrtev, poročajo tuje tiskovne agencije. Gre za moškega, ki je vozil avto, ko ga je s sabo odnesla narasla reka, so sporočile tamkajšnje oblasti.