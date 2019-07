Parketarji obnovili tla v Vrtcu Ptuj

Ptuj, 9. julija - Parketarji, člani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, in podjetje HGtrade so v petek in soboto z okolju prijaznimi laki prenovili 260 kvadratnih metrov parketnih površin v šestih igralnicah Vrtca Ptuj. To je bila že 11. donatorska akcija obnove parketnih površin, so sporočili iz zbornice.