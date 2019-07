Neurje na Ptuju katastrofalno tudi za ptice

Ptuj, 9. julija - Nedeljsko neurje, ki se je še posebej silovito razbesnelo nad Ptujem z okolico, ni povzročilo samo hudih posledic na objektih in rastlinah, ampak je bilo očitno katastrofalno tudi za nekatere živali. V Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) so tako na podlagi obvestil krajanov našli skoraj 300 mrtvih ptic.