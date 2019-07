Zbiranje šolskih potrebščin za otroke iz socialno šibkejših družin

Ljubljana, 9. julija - Slovenska karitas in Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) pred novim šolskim letom spet organizirata dobrodelni akciji Pokloni zvezek in Poštar Pavli polni šolske torbe. Zbirajo zvezke, barvice, svinčnike in druge šolske potrebščine ter finančna sredstva za otroke iz socialno ogroženih družin.