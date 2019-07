Zaradi velike količine toče v Velikih Laščah aktivirali plužno službo

Velike Lašče/Ribnica, 9. julija - Neurje je v ponedeljek pustošilo v osrednji in južni Sloveniji. Na območju Velikih Lašč so zaradi velike količine toče aktivirali celo plužno službo, toča pa je precej poškodovala poljščine in vrtnine. Del odjemalcev je tam še vedno brez električne energije.