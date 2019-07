Grossmannov festival fantastičnega filma in vina v Ljutomeru z novim odmerkom groze

Ljubljana, 9. julija - V Ljutomeru bo od 16. do 20. julija potekal 15. Grossmannov festival fantastičnega filma in vina. Po besedah programskega direktorja festivala Tomaža Horvata bo ponudil rekordnih 35 igranih in animiranih celovečernih filmov, 12 dokumentarcev ter 43 kratkih filmov iz 38 držav. Častna gosta bosta režiser Sam Firstenberg in igralka Christina Lindberg.